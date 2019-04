En Celaya, 9 mujeres han sido asesinadas en 3 meses

Celaya.- Al menos nueve mujeres han sido asesinadas en Celaya en lo que va del año, y esta cifra convierte al municipio en uno de los que más registran estos delitos a nivel nacional.

A pesar de que en los últimos seis meses los asesinatos en Celaya han disminuido 26% según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el conteo diario de am, los homicidios dolosos a mujeres se siguen presentando.

El primer caso se dio el 22 de enero en la colonia Campo Azul, donde una mujer de nombre Nancy Karina, de 29 años, fue asesinada de varios disparos de arma de fuego en su casa.

En febrero hubo cuatro casos, el primero el día 4 en la comunidad San José de la Presa; allí Sara, de 35 años y embarazada, fue asesinada de varias lesiones de arma blanca.

Dos días después Marisol, de 45 años, murió a balazos en su domicilio en la colonia Los Olivos.

El 17 de febrero Martha Elena de 20 años, fue localizada en un camino que lleva a la comunidad Juan Martín con varias lesiones en la cabeza.

El 28 una joven de 18 años fue localizada asfixiada en una tapicería del barrio de Santiaguito.

En marzo hubo dos casos de mujeres localizadas con huellas de violencia, los días 20 y 21, cerca del eje Juan Pablo II y en la comunidad La Concepción, respectivamente.

Los últimos dos casos se han registrado en el transcurso de este mes. El primero ocurrió el 2 de abril en la comunidad San Miguel de Octopan, donde la estudiante una mujer fue encontrada con signos de violencia cerca del río Laja.

El último caso registrado fue el de Jazmin Esmeralda, de 18 años, quien fue una de las tres víctimas que se localizaron en la colonia Gobernadores el miércoles pasado.

En los últimos días varias fotografías de mujeres presuntamente desaparecidas han sido colocadas en varias calles de la ciudad.

Una de ellas es la de Alizon Tovar Tovar, quien el sábado no regresó a su casa.

Otros casos son de dos jóvenes que fueron privadas de su libertad en la colonia Ejidal el 4 de abril.

La alcaldes Elvira Paniagua exhortó a la ciudadanía y a medios de comunicación a que sean conscientes y responsables al difundir información.

Esto debido a la gran cantidad de carteles que se colocan en espacios públicos de la ciudad solicitando ayuda y apoyo a la ciudadanía por la desaparición de personas.

Porque de repente se pegan muchos letreros y no se anuncia por ejemplo si se encontró, si se fue con el novio o si se fue de la casa u alguna otra situación, externó Paniagua Rodríguez.

Resaltó que este tipo de acciones (poner letreros) causan mucho temor.

Con respecto a estas desapariciones y en especial de mujeres la Alcaldesa resaltó que se está trabajando en acciones coordinadas con el Instituto de la Mujer y con escuelas con el fin de prevenir la violencia de género.

Por lo que invitó a la ciudadanía a cuidarse y a no generar caos.

Porque también no podemos vivir en un momento de total caos, no es así, la gente la pueden ver aquí, sigue viniendo los fines de semana con los eventos culturales, con miles de personas y familias, hagamos lo propio, cuidémonos y nosotros como autoridad también y no abonemos al tema del caos, dijo Elvira Paniagua.