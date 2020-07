En Celaya solo el 64% de los usuarios de transporte usa correctamente el cubrebocas

Celaya.- De 58 personas que abordan el transporte público en Celaya, el 63.79% sí usa el cubrebocas, el 10.34% lo lleva incorrectamente y 25.86% no se lo pone.

A pesar de que en el estado de Guanajuato es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados, abiertos y transporte público; e incluso se determinó que se bajaría a la gente que no portara su protección, en Celaya hay personas que siguen renuentes a usar el cubrebocas.

Entre la una y dos de la tarde, en tres rutas distintas de la ciudad, se realizó un recorrido en diversas paradas de camión y se abordaron autobuses de diferentes rutas y empresas, y a pesar de que la mayoría de gente usa el cubrebocas, aún hay gente que se niega a portarlo. Cabe señalar que ningún chofer negó el servicio a quien no portara su cubrebocas.

En la parada de camión ubicada enfrente de The Home Depot, en la parada había dos personas esperando el transporte, mismas que usaban su cubrebocas. Llegaron después dos hombres y ninguno lo portaba.

Se abordó el camión San Juan de la Vega, y aquí 10 personas así como el conductor portaban su cubrebocas. Cabe señalar que no hubo ningún dispensario de gel antibacterial.

Algunas personas bajaron, uno más subió con cubrebocas.

En la parada del “Tecno” la gente que esperaba portaba su cubrebocas.

En otra parada subió un señor de la tercera edad con cubrebocas, aunque mál puesto, sobre su barbilla.

Al llegar a la central de autobuses, esperaban siete personas el camión, y uno de ellos no tenía su protección y aún así abordó el camión y nadie le dijo nada.

Se tomó el camión de la empresa verdes de Guanajuato, de la ruta Latino 2, aquí 11 personas estaban en el camión, y ocho de ellas no traían su protección, solo tres personas, dos de ellos niños pequeños.

Al bajar en la parada del Mercado Hidalgo, la mayoría lo usaba, pero otros no, cabe señalar que quien no lo usaba eran hombres y personas de la tercera edad. Y otras más lo traían mal colocado.

Lo traigo aquí guardado, no lo uso porque no me deja respirar, es muy incómodo usarlo”, señaló un hombre.