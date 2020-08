En Celaya homologarán decreto municipal con semáforo estatal

Celaya.- Al gobierno celayense le tomó por sorpresa el cambio de semáforo de reactivación estatal a naranja y debido a que los criterios del decreto municipal no están homologados con los estatales, la dirección jurídica está analizando su modificación o derogación.

Así lo aseguró el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias quien justificó la falta de homologación de criterios responsabilizando al gobierno estatal de incluir nuevos giros comerciales que no estaban en la presentación del semáforo estatal para la reactivación económica.

El decreto gubernativo aprobado por el Ayuntamiento de Celaya el 19 de junio, no contempla incluir la apertura de cines, teatros, bares, cantinas y centros de convivencia cuando el semáforo pase a naranja, como si lo hace el semáforo estatal y dichos giros podrían abrir hasta que el semáforo pase a amarillo.

El funcionario señaló que una vez que se concluya el análisis se enviará a la Comisión de Reglamentos para su análisis y discusión y posteriormente se someterá a votación en sesión de Ayuntamiento.

A pesar de que este viernes hay programada una sesión de Ayuntamiento en Celaya, Roberto Hugo Arias no quiso anticiparse a que la modificación, adhesión o derogación del acuerdo municipal se vaya a hacer hoy mismo.

Sobre la apertura de cines desde la tarde del miércoles en Celaya, el secretario del Ayuntamiento aseguró que deben ser respetuosos de las nuevas actividades que habilitó el gobierno estatal por lo que se apegarán a dicho semáforo.

El anuncio del cambio de color en el semáforo estatal se informó a través de redes sociales el martes por la noche y el secretario del Ayuntamiento en Celaya admitió que se enteraron a través de medios digitales.

Yo no hablaría de coordinación o no, simplemente hubo un cambio en el semáforo, nosotros teníamos un semáforo municipal que no está homologado en este momento con el semáforo naranja y necesitamos hacer las adecuaciones”, afirmó.