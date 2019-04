En Guanajuato, 6 de cada 10 menores están siendo abusadas en sus casas

Guanajuato capital.- De acuerdo con datos de las Secretaría de Salud Federal durante 2018 en Guanajuato 16 niñas de entre 10 y 12 años se convirtieron en mamás en Guanajuato: nueve de 12 años, cuatro de 11 años y tres niñas de 10 años.

Para buscar que las instituciones de salud cumplan con la norma 046 que establece que las mujeres y niñas víctimas de violación puedan tener un aborto legal, la organización civil Las Libres en conjunto con Equifonía y Humanas, lanzaron una campaña.

Se trata del movimiento Articulación Interestatal por el Derecho a Decidir y se determinó su lanzamiento en la conmemoración del Día del Niño, pues a nivel nacional la incidencia de embarazos adolescentes sigue siendo alta, resaltó la directora de las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

Aseguró que en Guanajuato 6 de cada 10 menores están siendo abusadas en sus propias casas.

Normalmente decimos la niña está embarazada, no, no se embarazó sola, la embarazaron. Normalmente es violencia sexual y en todo caso tiene derecho al cumplimiento de la interrupción legal del embarazo por la norma 046 cosa que no se está cumpliendo en el país y entonces ese es el siguiente objetivo, obligar a las instituciones a que garanticen vía la norma 046, los abortos legales a todas las niñas victimas de violación, señaló.