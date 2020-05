En Guanajuato aún no hay condiciones para regresar a la normalidad

León, Guanajuato.- El regreso a las actividades normales en Guanajuato será paulatino y buscando el mejor escenario, que aún no se da pues diariamente se incrementan de manera significativa los casos positivos de coronavirus y aparecen nuevos en distintos municipios.

Lo anterior lo señaló Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado, en entrevista para TV4 la mañana de este jueves.

Queremos buscar el mejor escenario, el más seguro, no es una decisión fácil, de bote pronto, tomaremos las mejores decisiones para los guanajuatenses, tenemos autonomía, es un escenario complejo pero estamos trabajando”, expresó.

Entre las actividades que mencionó aún no se sabe cuándo se retomarán se encuentran el regreso a clases.

En este momento todavía no están las condiciones para tener un regreso para los jóvenes o niños en la escuela, pueden ser un vector para llevar al virus de un lugar a otro”, apuntó.

Recordó que a diferencia del punto que ha alcanzado la Fase 3 en otras entidades, en Guanajuato se llevan unas dos semanas de atraso.

“Nosotros todavía estamos en ascenso, esperamos como lo hemos platicado, el comportamiento de la segunda quincena de este mes, para ver cómo va a estar el escenario en el siguiente.

Hay que insistir en que estamos en la parte más álgida, que las personas se deben de estar cuidando, no exponerse porque estamos escuchando noticias de cómo estamos queriendo volver a una nueva normalidad, la cual va a depender del comportamiento que tengamos”, manifestó.

Se suman 40 casos diariamente

El funcionario estatal recordó que en este punto se están sumando prácticamente más de 40 casos positivos de COVID-19 por día.

Ahorita estamos viendo un incremento por las personas que salieron a la calle en las dos semanas previas, sería la fecha de contagio”, apuntó.

Además dijo que lamentablemente pese a que los menores de edad no han regresado a las escuelas y por lo tanto no tendrían que estarse exponiendo, no han dejado de estar diagnosticando casos en este grupo de edad.

De igual manera recordó que no han fallecido solamente personas de grupos vulnerables como los adultos mayores, sino que también adultos relativamente jóvenes, por lo que insistió en que el cuidado debe ser en todos.

Y en cuanto a las camas que se tienen en la entidad para pacientes contagiados que requieran hospitalización, señaló que prácticamente en una semana se ha duplicado las ocupadas y ahora ascienden a un 14% del total.

Finalmente el Secretario recordó que ya se busca a través del suero sanguíneo de personas recuperadas, una cura para pacientes graves a través de un protocolo de investigación.

Mientras no haya una vacuna, un tratamiento específico, esta también es una alternativa de tratamiento”, concluyó.

