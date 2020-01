En Guanajuato escuelas revisan mochila de alumnos solo si padres lo autorizan

León.- En Guanajuato al igual que en Coahuila, Derechos Humanos limitó la revisión de mochilas en las escuelas. Sólo puede realizarse si lo autorizan los padres de familia.

La Secretaría de Educación (SEG) realiza el operativo “Mochila Segura”, sólo con petición firmada.

Desde la creación de Mochila Segura está vigente (primaria, secundaria y preparatoria), en su ejecución en este ciclo escolar no hemos encontrada nada, ninguna sustancia tóxica, ni objeto punzocortante. El anterior ciclo 2018-2019 nos encontramos una cerveza por ejemplo y se toman las medidas”, declaró el delegado de la SEG en la región del municipio de León, Fernando Trujillo Jiménez.

Revisaron solo en 55 escuelas

Padres de familia, autoridades y maestros participan en el operativo de Mochila Segura.

En ese periodo sólo se realizaron 55 operativos. León tiene más de mil escuelas.

Cuando se realiza el operativo en primarias, secundarias o preparatorias, participan también autoridades municipales, estatales y padres de familia.

Hemos estado haciéndolo en escuelas (no detalló cuántas) a petición de ellas. Y ante estos hechos (el de Torreón) hay que estar alertas y fortalecer desde las acciones preventivas en atención a los riesgos psicosociales como el de Mochila Segura”.

¿En qué consiste?

“El programa ‘Mochila Segura’ implica la revisión de las pertenencias de los estudiantes en su mochila o lo que haga sus veces, con la anuencia de los padres de familia así como de los alumnos, con apoyo del Consejo Escolar de Participación Social y/o la Asociación Escolar de Padres de Familia”, según indica el reglamento del programa que está vigente desde inicios del año 2017.

En Guanajuato se revisan las mochilas solo si los padres de familia lo autorizan.

Explicó que la aplicación del programa Mochila Segura no es aislado, sino parte de los protocolos derivados de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado y sus Municipios. Se tiene un Órgano Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar y los órganos municipales.

Protocolos

Es ahí donde nosotros, con acciones preventivas, formativas, fortalecemos al interior de los centros escolares que los estudiantes aprendan a convivir”, dijo.

Explicó que se aplican dos protocolos: uno para armas y sustancias tóxicas y otro es el de Mochila Segura, en los cuales se capacita a los docentes. Son más 9 mil maestros y directivos capacitados de escuelas públicas y privadas de León.

Castigar por ignorar el bullying

Se buscará que en el Estado se apliquen sanciones por ignorar los casos de bullying en escuelas.

El diputado local por el PAN, Miguel Ángel Salim Alle, anunció que en el siguiente periodo ordinario de sesiones (que inicia el 15 de febrero) presentará una iniciativa para establecer en ley sanciones por no atender los casos de bullying en escuelas.

Me voy a dar a la tarea de revisar la iniciativa para tener sanciones más fuertes, inclusive hasta de cárcel, para hacer presión a los maestros y directivos en donde se detecten casos evidentes de bullying en las escuelas y se compruebe que no hayan hecho nada para atenderlo, porque eso está cobrando vidas”, opinó.

La actual Ley de Convivencia Escolar en Guanajuato “no tiene dientes” para hacer frente a un fenómeno de violencia que se ha vuelto crítico, consideró el panista.

Un operativo como el de “Mochila Segura” es útil, anotó el legislador, pero no suficiente para atender de fondo las causas de la violencia en las escuelas.

13% de menores en riesgo

La Secretaría de Salud de Guanajuato tiene identificados que el 13% de los menores de edad presentan factores de riesgo de conductas antisociales.

Eso los puede llevar a tener riesgos suicidas, violencia, o algún tema de adicciones”, apuntó el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud.

Mencionó que los jefes de Jurisdicciones Sanitarias con sus equipos están visitando las escuelas para certificarlas como “Escuelas Saludables”, y la parte de la salud mental juega un papel importante para identificar factores de riesgo psicosociales y canalizar la atención no solamente a los menores de edad sino a sus familias.

El Secretario retomó que ya está en marcha la aplicación del modelo islandés para intensificar el programa de prevención de adicciones en niños y adolescentes.

Admitió que para más centros de tratamiento no hay presupuesto: “Esa parte no la dejamos de atender pero ahorita no tenemos dinero para construir más hospitales”.