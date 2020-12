En Guanajuato han desaparecido 2 mil 703 personas durante 2020

León, Guanajuato.- Luego de años de que las autoridades de Guanajuato negaran la existencia del fenómeno de la desaparición de personas, en 2020 este fenómeno explotó en la entidad y la Fiscalía local pasó de afirmar que solo existían 11 carpetas de investigación en enero a reconocer la existencia de más de 2 mil 700 desaparecidos para diciembre.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenidos por AM mediante la solicitud de información marcada con el folio 02591920, para el último mes de este año, el corte es de 2 mil 703 personas desaparecidas en la entidad.

Una cifra mucho mayor a las 11 carpetas de investigación por personas desaparecidas, que el fiscal Carlos Zamarripa aseguraba que existían en Guanajuato al inicio del año.

Fue hasta mayo del presente año que el Congreso Local aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato y la ‘Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato’, y para el cierre de año se dio luz verde a la ‘Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas’. Además, de que se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El impulso en las legislaciones parecería que el gobierno estatal avanzó en la materia; sin embargo, para los colectivos de familias de personas desaparecidas sólo ha sido una simulación ante la difusión mediática del tema.

Los avances los podemos decir en base a cuantas personas se han encontrado de los colectivos, podemos decir cuántos colectivos se crearon este año, habría que ver si el próximo año se disuelven más colectivos que de los que se crean, porque siguen desapareciendo personas, porque no se han encontrado a las que están desaparecidas o se empiezan a disolver los colectivos porque ya encontraron a mi familiar y se acabó, eso sería el indicador”, dijo José Gutiérrez , representante de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad.

El activista explicó que la Fiscalía Estatal sigue cometiendo fallas en la metodología de investigación, por ejemplo, en el caso de las fosas clandestinas todos los hallazgos de cadáveres se sistematizan en una sola carpeta de investigación.

“Seguimos con el mismo problema, por ejemplo, en cuestiones como que se sigue abriendo una sola carpeta de investigación por todas las fosas y por todos los cuerpos encontrados, lo cual dificulta mucho el trabajo de seguimiento, eso fue lo que hicieron con las ocho fosas de aquí de Irapuato, una sola capeta por todo."

¿Entonces cómo pones 60 homicidios en una sola carpeta? eso es no darle un seguimiento adecuado porque no todos están por las mismas causas, tienes que ver la temporalidad, no a todas las personas las desaparecieron el mismo día, ni las asesinaron el mismo día, entonces cuando tú metes todos los cuerpos y a todas las víctimas en una sola carpeta de investigación dificulta mucho el seguimiento, pero sobre todo dificulta mucho poder acceder a los trabajos periciales adecuados, eso es un poquito la observación que se hace desde acá”, declaró.