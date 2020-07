En Guanajuato hay más de 2 mil desaparecidos

Guanajuato capital.- En Guanajuato hay más de 2 mil personas desaparecidas, por lo que las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas son insuficientes, consideró el activista José Gutiérrez Cruz.

El representante de los colectivos "A tu Encuentro" y "Sembrando Comunidad", consideró que las Fiscalía estatal no reporta los casos relacionados con desaparición de personas y fosas clandestinas.

Gutiérrez Cruz consideró que el registro permite comenzar a contrastar cifras sobre el fenómeno de la desaparición, pero insistió en que los datos son insuficientes para la magnitud que tiene el problema en Guanajuato y en general en México.

“No están reportando las desapariciones y no está reportando las fosas clandestinas, Guanajuato está reportado con cero fosas clandestinas, somos el estado más violento, tenemos algo de tiempo siendo el estado más violento, es increíble que aquí nos digan que no hay fosas cuando en diferentes medios de comunicación y algunos esfuerzos de organismos han documentando fosas clandestinas”, subrayó.

Aseguró que en el caso de las fosas, organizaciones independientes hablan de que hay más de 140 en toda la entidad y dijo que los colectivos tienen ubicadas al menos 19 de ellas.

De su lado, el académico Universidad Iberoamericana León, Fabrizio Lorusso, consideró que la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda representa un avance en la presentación de los datos sobre personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, pero consideró que no hay claridad de cómo se alimenta y actualiza.

No ha sido publicada la base de datos originaria de la cual se alimenta la plataforma web, todavía los datos de muchas fiscalías, como la de Guanajuato, no se actualizan, y finalmente no me parece todavía muy clara la manera como se obtiene la cifra final de personas desaparecidas según sus fuentes (fiscalías, reportes, CNB, otras)”, subrayó.