En Guanajuato, interrumpen tratamiento con plasma, se aplicó a 80 pacientes

León, Guanajuato.- Ante una evidencia científica que no logró demostrar beneficios del uso de plasma convaleciente en pacientes graves de Covid-19, el Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) decidió suspender el tratamiento con plasma.

Gerardo Torres Salgado, director del centro, informó que el estudio fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine y reconoció que se trata de un análisis con mucho sustento y fortaleza, por lo que se decidió dejar en “standby” el tratamiento con plasma que en Guanajuato se aplicó a 80 pacientes.

“Nosotros diseñamos un estudio para utilizar este tratamiento innovador que parecía prometedor ante el cuadro severo de Covid-19, sin embargo evidencia científica muy sólida publicada en la revista de mayor prestigio mundial en medicina y conocida por todos los médicos publicó este estudio."

Entonces, ante esta nueva evidencia hemos decidido dejar pendiente este tratamiento, no puedo todavía asegurar que se cancela definitivamente sino dejar en standby el tratamiento con plasma”, anotó Torres Salgado.

Retomarían tratamiento

Explicó que dada esta evidencia no se puede continuar recomendando la utilización del plasma de personas recuperadas de coronavirus para tratar a pacientes graves con esta enfermedad.

Sin embargo, si surgiera una prueba de que el plasma ayuda a la recuperación, se retomaría el tratamiento.

Y referente a los 80 pacientes tratados con plasma, el especialista precisó que el 60% mostraron mejoría, es decir que sobrevivieron y el restante 40% no mostró mejoría.

Igualmente, señaló que el CEMT logró reclutar 192 donadores de plasma y 40 unidades se conservan en el centro, y podrían liberarse bajo la petición de un médico.

AM