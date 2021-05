En Guanajuato la inmunidad de rebaño del COVID tardará años

León, Guanajuato.- La inmunidad de rebaño para la COVID-19 podría tardar años en lograrse, por lo que en Guanajuato y todo el país tendremos que adaptarnos a convivir con el virus SARS-CoV-2, afirmó el infectólogo, Alejandro Macias.

El experto explicó que, para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus en México, se requiere una inmunidad de rebaño de alrededor del 75%.

Aunque, universidades nacionales e internacionales estiman que cerca del 50% de la población ya cuenta con inmunidad en México, sumar los 25 puntos restantes es muy complicado, pese a la vacunación, sostuvo.

La inmunidad de rebaño no es binaria. No quiere decir que la tengas que alcanzar por fuerza y que, si no la enfermedad se va a seguir transmitiendo como en un principio, no es así. Mientras más te acerques a la inmunidad de rebaño, menos se va a transmitir la enfermedad. Pero, una vez que pases ese número mágico (75% para COVID-19), la enfermedad se va a detener y se va a lograr lo que se conoce como eliminación y, sin embargo, eso está siendo muy difícil”, señaló en un video que publicó en sus redes sociales.