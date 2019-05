En Guanajuato, matan a policías y no lo pagan

León.- En el estado de Guanajuato matar a un agente policiaco tiene un alto grado de impunidad.

En todo 2018 y hasta el 26 de marzo de 2019 la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación por el homicidio doloso de 65 agentes (47 municipales, 13 estatales y 5 de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía estatal), y por esos crímenes tiene el registro de 13 detenidos.

Por lo que se refiere al número de personas detenidas por los hechos que se reportan, no se cuenta con un registro o documento factible de consulta que permita obtener la información requerida en su integralidad, por lo tanto no es posible proporcionar la misma; no obstante ello, y con el objeto de abonar a lo pretendido le manifiesto que se tiene registro sistematizado de 13 personas detenidas.