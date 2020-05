‘En Guanajuato mujeres podrán acceder a un aborto seguro’

Guanajuato, Guanajuato.- La realidad se va a imponer, tarde o temprano y con o sin ley la mayoría de las mujeres en Guanajuato podrán acceder a un aborto seguro, advirtieron representantes de organizaciones feministas en Guanajuato a diputados locales.

Integrantes de las comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública se reunieron con ellas para escuchar sus opiniones sobre las iniciativas de reforma al Código Penal sobre la interrupción legal del embarazo, una presentada por el PRD y otra por Morena.

Todas las representantes dejaron clara la necesidad de despenalizar este delito en la entidad y de garantizar la posibilidad a que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro y gratuito.

Pero la representante de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, expresó que la despenalización del delito no debe ser sólo con la eliminación de causales, sino con la desaparición total del delito del Código Penal.

Evidenció que en los últimos año ninguna denuncia relacionada con este delito se ha podido acreditar que de forma reciente tampoco ninguna mujer ha sido sentenciada e insistió en que la realidad se va a imponer para que las mujeres puedan acceder a este derecho.

Tarde o temprano y yo espero que sea más temprano que tarde tendremos les guste o no le guste a ustedes legisladores, ni la ideología de ustedes, ni la ideología de nosotras van a imperar, la realidad se va a imponer y eso no lo para nadie, las mujeres hoy lo sabemos, el movimiento feminista a nivel nacional estamos construyendo esta política no estatal de las mujeres, para acceder, acompañar, crear redes de solidaridad y la gran mayoría de las mujeres va acceder a aborto seguros a pesar de ustedes, con ustedes, sin ustedes, con ley, sin ley”, dijo.