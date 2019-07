En Guanajuato, pocos concesionarios manejan sus taxis

León.- La mayoría de conductores de taxis en los principales municipios del Estado son choferes que pagan liquidación a los dueños de concesiones otorgadas por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado, de acuerdo a un monitoreo realizado por AM.

En el muestreo realizado se observó que existen choferes que han trabajado hasta por 35 años para los concesionarios de taxis.

Un casos es el taxista Cutberto Morales que lleva tres décadas y media en el volante, actualmente conduce el vehículo con número LE-2184 el cual pertenece a Cecilia Ramírez Loza de acuerdo al padrón de concesiones.

No le dan permiso

“Ojala que ahora sí fuera cierto que los permisos se dieran a los choferes, sería muy bueno porque yo tengo más de 35 años trabajando en esto y no soy dueño del taxi”, comentó el conductor.

En León hay registradas más de 4,500 concesiones ante la Dirección de Transporte.

Otro caso es el de Ricardo Andrade chofer desde hace 27 años y conduce el taxi LE-2498 que aparece a nombre de Eduardo Ortega Núñez.

“Desde que estoy trabajando en esto ya son tres veces que me apunto y no me han dado un permiso, llevó 27 años trabajando como taxista y ojalá que ahora sí fuera para nosotros”, comentó.

Otros casos

Desde hace 15 años Juan Carlos Ibarra se dedica a conducir taxis que no son de sus propiedad, actualmente tiene que pagar una cuota de liquidación de 395 pesos a la titular de la concesión LE-3712, Lourdes Eugenia Alvarado Sánchez.

Un caso es el de Raymundo Palacios que desde hace 14 años obtiene ingresos de un taxi con número LE-1739, el cual no fue localizado vigente en el padrón de concesiones del año pasado.

Rolando Cisneros cumplió una década al volante de los taxis como chofer, actualmente trabaja con la concesión LE-4284 cuyo titular es José de Jesús Velázquez López.

Esperan por concesión

Aunque uno de sus hermanos llegó a tener tres concesiones de taxis, Vicente Flores Ramírez trabaja con un permiso por el cual paga una liquidación al titular Arturo Córdoba Nicasio.

“Hace como unos ocho o diez años mi hermano vendió dos permisos que tenía, las compró con los ahorros de cuando se fue a trabajar a Estados Unidos, ahorita nomás se quedaron con un permiso en la familia y ahora trabajo con otra persona”, comentó.

“Yo no creo que vayan a dar permisos a cualquiera, porque todo el tiempo lo acaparan los sindicatos y los dueños de taxis, pero vamos a esperar”, reprochó Heliodoro Martínez Moreno, chofer del permiso LE-2238 a nombre Héctor Manuel Sánchez Valtierra.

Una tercera parte son mujeres

En León, hasta abril del 2019 la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, contaba con un padrón de 4 mil 645 concesiones en el municipio.

“De la consulta realizada al denominado Sistema Estatal de Administración de Transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, que alberga la información concerniente a las concesiones del servicio público de transporte, se encontró que se tienen como activas 4, 645 concesiones para prestar el servicio de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) en el municipio de León”.

De esta cantidad al menos el 29.68 % de los títulos de concesión están a nombre de mujeres, el 61.1 % de hombres, el 6.3 % de organizaciones sindicales y asociaciones civiles, y el 2.8 % de empresas.

‘Mi patrón tiene ocho unidades’

Trabajar sin prestaciones, aguinaldos y entregando una cuota diaria sin importar cómo les ha ido, es lo que tienen que vivir la mayoría de conductores de taxis de Celaya.

“Yo tengo que entregar, diario, como me vaya 350 pesos a mi patrón, le pongo 350 de gasolina, son 700 y a partir de ahí, lo demás es para mí. Imagine cuánto tengo que trabajar”, comentó Antonio.

En Celaya, los choferes deben entregar una cuota de entre $350 a $450 a los dueños.

Dijo que no es fácil ni barato hacerse de una concesión, ya que todas andan arriba de los 500 mil pesos, alcanzando hasta los 700 mil pesos si se pone el carro o el trámite.

Trabaja 12 horas al día

“Mi patrón tiene ocho unidades, la concesión anda arriba del medio millón de pesos, más 200 mil si se pone el carro, y pues una unidad buena anda en los 100 mil pesos, haz la cuenta”, indicó.

Guadalupe, otro conductor, comentó que él tiene que entregar 400 pesos al día, más los 350 de gasolina, por lo que para lograr esa meta, tiene que laborar hasta doce horas diarias.

“Mi patrón tiene cuatro carros, y a él no le importa cómo fue el día, uno tiene que entregar la base, a veces salgo con 100 ó 200 pesos, uno le echa ganas, ya que pues no alcanza para hacerme de mi carrito” externó.

‘Quise tener mi taxi, pero está muy caro’

La mayoría de los taxis que circula en la capital no pertenecen a quienes los conducen diariamente. Los choferes deben entregar una cuota de unos 400 pesos.

“Quise tener mi taxi, pero está muy caro, ahorita una placa se anda cotizando arriba del millón de pesos, con eso le digo todo”, aseguró un taxista.

El taxi GU-0186 conducido por un chofer de nombre Juan Carlos no portaba el tarjetón. Aseguró que el taxi que maneja lo renta mensualmente y que paga una cuota de 11 mil pesos, sin embargo refirió que el vehículos era de su propiedad y que él se encargaba del pago de todos los servicios e impuesto que genera a unidad.

Administra dinero

Sostuvo que mensualmente tiene un ingreso de aproximado de 20 mil pesos, de modo que el dinero que le queda disponible también los debe administrar para pagar los gastos de mantenimiento del taxi y el seguro. Al verificar el registro el nombre del conductor y el del propietario de la concesión son coincidentes. El registro está a nombre de Juan Carlos Gasca Mares.

Manuel, conductor de la unidad GU-0161 que está registrada a nombre de Édgar Cabrera Barrón, asegura que en ocasiones sólo tiene una ganancia por una jornada completa de trabajo de sólo 50 pesos.

‘Yo sí tengo concesión’

Los conductores de taxi en Irapuato no siempre pueden acceder a una concesión, pues o no tienen suerte al momento de concursar por una en Gobierno del Estado.

Una concesión “por fuera” o en el “mercado negro” puede costar hasta 600 mil pesos, lo que les hace imposible tener su propia concesión de taxis.

“Yo sí tengo mi concesión y estoy rentando este taxi que traigo hoy, hay mucha competencia (...) en el mercado negro es donde se puede conseguir una concesión, he escuchado que cuestan entre 500 y 600 mil pesos”, indicó el señor Juan Pedro.

Sale caro ser chofer

Los ruleteros señalaron que actualmente, ser chofer sale caso, pues además de que tienen que pagar cuotas de entre 250 y 400 pesos diarios al dueño de la concesión, deben llenar el tanque de gasolina, lo que los deja con ganancias de entre 300 y 700 pesos solamente.

Otra problemática a la que se han enfrentado es que la competencia se incrementa cada día, con la aparición de plataformas de taxis ejecutivos como Uber, Cabify e InDriver, lo que les baja el número de pasaje diario.

En Irapuato, las concesiones en el mercado negro se venden entre $500 mil y $600 mil.

Del total de los taxistas que participaron en la muestra, cuatro traían su tarjetón visible, cuatro más no lo tenían visible pero sí lo traían en la unidad y lo mostraron, mientras que dos no mostraron el tarjetón; uno señaló haberlo olvidado en su casa y otro dijo que lo traía en la cajuela, sin mostrarlo.

