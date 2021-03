En Guanajuato se investigan más abortos que feminicidios 

Guanajuato.- En el estado de Guanajuato las autoridades han iniciado más investigaciones por aborto que por feminicidio, indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los reportes del SESNSP indican que del 2015 a enero del 2021 la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia), a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre inició 109 carpetas de investigación por aborto.

Aunque hay causas de exclusión del delito, en Guanajuato el aborto está penado. De acuerdo al Código Penal del Estado, la interrupción del embarazo se puede castigar con hasta ocho años de prisión.

En el mismo periodo, la FGE inició 89 carpetas de investigación por feminicidio. Esta cifra apenas corresponde al 5.7% de las mil 554 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta en este tiempo.

Verónica Cruz, líder de “Las Libres” señaló que es “gravísimo y brutal” que haya más carpetas por aborto que por feminicidio, sobre todo en Guanajuato que es uno de los estados más violentos.

La activista afirmó que si bien, en general no se judicializan las denuncias por aborto y no hay mujeres en prisión por esta práctica, sí son criminalizadas principalmente por los trabajadores del sector salud.

Lamentó que casi todas las denuncias por aborto son presentadas por trabajadores de hospitales públicos, que van y acusan ante el Ministerio Público a sus pacientes.

Que no estén en prisión las mujeres no significa que no sean criminalizadas y que las mujeres no pasen procesos de criminalización tanto legal, como social. Pero, la más grave es la médica porque la gran mayoría de estas mujeres a las que se les abre la carpeta la gran mayoría tiene su origen en los hospitales públicos.