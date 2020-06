En el estado de Guanajuato se puede beber pero no hacer ejercicio

Guanajuato, Guanajuato.- Bares y restaurantes están abiertos y los espacios deportivos cerrados criticó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Cabrera Barrón, quien llamó a autoridades federales, estatales y municipales a reabrir gimnasios, deportivas y parques.

El día de hoy, un ciudadano ya puede ir tomar una cerveza o a tomar una copa vino en algún lugar público, ello debido a que un gran sector restaurantero y de bares ya están abiertos en casi en todo el Estado y un sector como los son los lugares destinados para hacer ejercicio siguen cerrados”, señaló el legislador.

Pidió una reflexión a autoridades de los tres niveles de gobierno sobre los beneficios que implican para las personas poder realizar actividades deportivas, tomando las medidas preventivas necesarias para evitar contagios por COVID-19.

La gente ejercitada, posiblemente no sea menos propensa al contagio, pero si tiene más posibilidades de recuperarse. No olvidemos algo: el ejercicio es salud, los lugares deportivos producen salud. Los beneficios de la reapertura de los centros deportivos serían dos básicamente: uno producir personas más sanas y dos reactivar fuentes de empleo”, señaló.

Cabrera Barrón pidió a funcionarios solicitar la asesoría de especialistas de salud y acelerar las medidas para la reapertura de centros de deportivos en el Estado. Además pidió al sector empresarial de bares y restaurantes no tomar como un ataque la postura, ya que la propuesta no plantea un nuevo cierre de estos giros.

“Yo sí puedo ingerir bebidas alcohólicas en lugares ya abiertos, pero no puedo ir hacer ejercicio a ningún lado. Si lo anterior lo comparamos en temas de salud, sería más conveniente hacer ejercicio para aumentar mi sistema inmunológico y recuperarme más fácil de un posible contagio, que tener la posibilidad de ir con amigos algún bar a tomar un par de copas. Con ello, no quiero decir que cerremos bares o restaurantes, sino todo lo contrario. Para reapertura de estos lugares, se tomaros medidas precisas para la seguridad del consumidor, ¿acaso no podemos hacer lo mismo para reaperturar centros deportivos?”, enfatizó.

AM