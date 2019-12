En Irapuato también marchan contra actuar del Gobierno de AMLO

Irapuato.- A un año de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de la República Mexicana, ciudadanos, empresarios y miembros de partidos políticos de oposición salieron a marchar en contra del actual Gobierno Federal.

El Monumento a la Bandera de avenida Guerrero fue el punto de reunión de alrededor de 400 ciudadanos convocados por el movimiento Chalecos México que con pancartas y al grito de fuertes consignas, exigieron mejores condiciones de seguridad, salud, educación, el incremento del precio de combustibles, promesas incumplidas y respeto al Estado de Derecho.

Por primera vez, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) se unieron a la marcha, en donde el dirigente local, José Luis Acosta Ramos, destacó que reconocen la figura del Presidente de la República, pero que también exigen que no mienta, no robe y no traicione al pueblo de México.

Que no nos mienta, que no nos salga en las conferencias mañanera con que tiene otros datos, porque eso es falso, que no nos traicione, que no divida a los mexicanos, que no nos clasifique en buenos o malos”, enfatizó.

Los manifestantes también reprochan que el Gobierno federal ‘abrace’ a los delincuentes y ‘amague’ al contribuyente. Foto: Julieta Ortiz.

En la marcha participó el empresario irapuatense Marco Polo Magdaleno Soto, quien indicó que la situación del país es cada vez más difícil, sobre todo en el tema de inseguridad, por lo que es necesario manifestar el descontento de los ciudadanos.

Tenemos una total incertidumbre, no hay confianza para inversiones, no hay confianza para nada, nada más estamos pensando a qué hora nos va a tocar a nosotros ser asaltados, en fin, caer en manos de la delincuencia”, destacó.

Otro de los asistentes fue el señor Joaquín Sotelo, quien ha participado en todas las marchas ciudadanas convocadas desde diciembre de 2018, y quien puntualizó que este es un gobierno fallido, que favorece a las personas equivocadas y quienes requieren el apoyo son los más perjudicados.

Las medicinas no llegan a las personas ni a los niños con cáncer, está despilfarrando nuestro dinero cancelando el NAIM, devastando selvas en el sur de la República, ya es incontable el número de errores”, comentó.

Asimismo, el diputado federal y empresario irapuatense, Sergio Ascencio Barba, destacó la unión de los ciudadanos que decidieron marchar en contra de las ocurrencias de López Obrador, que han afectado al país.

Estamos hartos y queremos ser escuchados, es un hartazgo que se tiene en todo el país (...) hay gente de todos los segmentos sociales, esto se está replicando”, finalizó.

En la ciudad de León, también marcharon más de 2 mil ciudadanos para mostrar su desacuerdo con los resultados del primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.