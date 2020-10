En León baja demanda de pruebas de Covid-19

León, Guanajuato.- En una estabilización de contagios y desaceleración importante de casos positivos por Covid-19 en León, disminuyó la demanda de pruebas con un promedio de 300 muestras diarias, respecto a las 400 y 500 que se solicitaban en meses anteriores.

Actualmente los centros de pruebas Covid en León son tres, Velaria de la Feria, Parque Metropolitano y el Hospital Covid, centros que permanecerán atendiendo indefinidamente según informaron las autoridades sanitarias.

En rueda de prensa, la Dirección General de Salud dio a conocer que el número de contagios ha disminuido considerablemente en la ciudad, los cuales han sido principalmente por transmisión comunitaria, en un 98 por ciento.

La dirección informó que los contagios ahora son en promedio de 27 por cada 100 mil habitantes, contra las peores semanas de la pandemia donde la tasa era de 100.

Esta estabilización y desaceleración del virus en León, no quiere decir que ya no habrá contagios, el riesgo sigue y seguirá siendo muy alto en toda la entidad mientras no persistan las medidas preventivas por parte de la población y una vacuna contra el Covid-19”, dijo el director de salud, Juan Martín Álvarez Esquivel.