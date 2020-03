En León no nos falta una, ¡nos faltan 92! y sus crímenes están sin resolver

León.- En casos como el de la joven Francia Ruth, asesinada presuntamente por su pareja Emmanuel Valdez, en diciembre 2016, todavía no hay una sentencia

Casi 100 crímenes contra mujeres se han registrado desde el 2015 a la fecha en León, y aún hay casos sin resolver.

Murieron a manos de hombres que dijeron amarlas y les prometieron una vida feliz; o de otras mujeres al interior de un anexo donde buscaban rehabilitarse de adicciones; o hasta de su propia madre que creyó escuchar una voz que debía matarla en sacrificio.

Galilea fue asesinada por su propia madre

Un reciente caso es el de la pequeña Galilea Guadalupe, quien fue asesinada a manos de su madre Susana. Ella ya fue sentenciada.

Son 25 años que pasará en prisión por el feminicidio de su bebé, una niña de apenas 2 años de vida que sólo quería jugar, estar con mamá, comer dulces y sentirse amada.

Susana, recibió una condena menor a cambio de confesar el crimen, ante el juez aceptó el acuerdo, decir la verdad, confesó cómo asesinó a su hija a cambio de pasar unos años menos en la cárcel.

Este caso lo resolvió la Fiscalía del Estado y el Juez de Oralidad en menos de dos meses. El 3 de enero sucedió el feminicidio, el 5 fue vinculada a proceso por el delito y el 28 de febrero se informó sobre su sentencia.

¡Nos faltan 92!

Sin embargo, aún hay asesinatos de mujeres en León que no son esclarecidos por completo, hay casos en los que la Fiscalía Regional no ha capturado a nadie. Las muertes siguen impunes.

Desde el 2015 hasta el 4 de marzo de este año, se han registrado 92 asesinatos en la ciudad, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2015 fue el año con más de esos casos, registrando 21 muertes de mujeres; gran parte de ellos se cometieron con otro tipo de elemento; es decir, fueron golpeadas, estranguladas o calcinadas.

En el 2016 hubo 14 muertes. En 2017 hubo en total 12.

Para el 2018 aumentó la cifra a 21 casos; 7 con arma de fuego, 6 con arma blanca y 8 con otros métodos.

Y en 2019 en 15 de los 20 casos registrados los cometieron con otros elementos.

Eterna justicia para Francia Ruth

También están los casos que con el paso de los años, la Fiscalía no logra resolver con éxito, los distintos testimonios e indicios no han sido suficientes o no están bien fundamentados, lo que ha impedido sentenciar a otros inculpados de estos delitos.

Como Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra, quien lleva recluido en el Cereso tres años en espera de una sentencia por el feminicidio de Francia Ruth Ibarra Ramírez, cometido en el interior de su departamento en diciembre del 2016.

Es señalado por ser el presunto responsable de la muerte de quien fue su pareja sentimental; disolvió su cuerpo en ácido y algunos restos fueron encontrados en tambos, en la azotea del edificio donde vivía Emmanuel.

Este mes debe resolverse su condena, durante esta semana se han estado llevando a cabo audiencias diarias en las que se exponen los testimonios, evidencias, indicios y demás pruebas en contra de Emmanuel.

La familia de Francia Ruth exigen justicia por el atroz crimen de la joven, esperan sean los últimos días que vean a Emmanuel, pero con la esperanza de que reciba una justa condena.

DA