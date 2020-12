En León, prevén para 22 y 24 de enero capacidad hospitalaria al tope por Covid

León, Guanajuato.- Aunque por ahora los hospitales públicos que atienden a pacientes de Covid-19 en León están entre el 55 y 90% de su capacidad, se prevé que para el 22 y 24 de enero se podría alcanzar una situación crítica en capacidad de hospitalización.

Por ahora el Hospital Estatal de Atención al Covid-19 y el Hospital General de León son los que tienen mayor porcentaje de ocupación.

Hay pesar e incertidumbre entre el personal de los hospitales leoneses donde se atiende a pacientes de la nueva enfermedad.

Como el Hospital Comunitario Las Joyas, donde el martes 15 de septiembre se atendieron a nueve pacientes de Covid-19.

Este hospital ha llegado a atender hasta 17 pacientes, como llegó a suceder en varios días de las dos semanas anteriores.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se atendían a 97 pacientes en las casi 130 camas destinadas a enfermos de Covid-19.

En el Hospital General Regional Número 58 del IMSS, se reportó que su tercer nivel estaba lleno, con casi un centenar de pacientes.

“El segundo piso aún no tiene casos Covid, y no es porque no haya demanda, sino porque primero deben liberar a los pacientes del segundo piso que son de otras enfermedades, o sea darlos de alta o mandarlos a privados”, señaló personal del sitio.

Uno de los hospitales con mayor ocupación para enfermos de coronavirus es el Hospital General de León. Ayer tenía ocupadas el 80% de las camas para estos pacientes, el sitio puede albergar hasta 88 personas, pero ayer había 70.

El Hospital Estatal de Atención al Covid-19 es a donde se remite a los pacientes de mayor gravedad, y el reporte de su personal ayer fue que el nosocomio está “casi lleno”.

“Está muy feo, y desde el 22 ó 23 se va a poner peor”, señaló uno de los médicos de este hospital.

