En León, sólo 25 de 673 cruceros controlados tienen semáforos 'inteligentes'

León.- En León hay 673 cruceros controlados con semáforos, pero de esos sólo 25 cuentan con tecnología “inteligente” para programarse de acuerdo a la afluencia de vehículos.

La gran mayoría opera con una tecnología obsoleta que no ayuda a mejorar la movilidad. Por ejemplo, muchos semáforos de varios cruceros no pueden coordinarse entre sí, y otros no operan de acuerdo al nivel de tráfico que hay en diferentes momentos del día.

Esto trae como consecuencia traslados más lentos de los automovilistas y que no se puedan mejorar los tiempos de espera en el transporte público.

Hay 378 cruceros donde los semáforos son controlados desde una central que operan con una plataforma que data de 1995, pero otros 295 tienen un sistema que no puede ser conectado a esa red.

Este rezago tecnológico se traduce en un reto para la administración municipal que además de modernizar el sistema de semáforos de la ciudad, debe ampliarlo, pues hay otros 70 puntos donde se requiere su instalación.

La cobertura

El director de Infraestructura Vial, Antonio Rosas Quiroz, detalló que en León hay 673 cruceros semaforizados, de los cuales 269 tienen complemento para peatones, 109 para ciclistas y 13 para invidentes.

Desde 1995 se empezaron a operar semáforos de la ciudad con un sistema “centralizado” que se refiere a la posibilidad de poder controlarlos vía remota desde un centro de control equipado con los programas computacionales.

Después, en 2009 los semáforos fueron modificados para operar con luces LED, lo que además de generar un ahorro de 75% en energía eléctrica sumó a la seguridad, pues tienen menos problemáticas de visibilidad, además de que si uno de los leds se funde, no se apaga todo el aparato, como sucedía con los focos normales.

Su forma de operación

En los 673 cruceros semaforizados de la ciudad algunos aparatos “tienen hasta más de 40 años” comentó Rosas Quiroz y puntualizó que 378 están centralizados, es decir, conectados a un puesto de control que remotamente puede modificar sus tiempos de operación.

Los semáforos de 378 cruceros operan con dos diferentes plataformas. La mayoría, 306, utilizan la llamada “Optimus” que básicamente es el sistema con el que se comenzaron a controlar los semáforos remotamente en 1995. Otros 72 usan un sistema más moderno.

Los restantes 295 cruceros operan con sistemas independientes con programaciones de tiempos de acuerdo a los diferentes horarios del día, pero en caso de una falla, necesariamente deben evaluarse y repararse en el sitio, lo que llega a significar una desventaja.

“Esto quiere decir que esas últimas no están siendo monitoreadas y no pueden aplicarse ajustes vía remota, sólo funcionan con un plan predeterminado de programaciones de tiempos”, comentó Rosas Quiroz.

La tecnología más moderna dotada de detectores de vehículos que generan autoprogramación de los semáforos, está presente en sólo 25 de los cruceros semaforizados de la ciudad.

Movilidad estancada

Las imposibilidades para adaptar los tiempos en los cruceros semaforizados son resentidas por miles de conductores diariamente, entre ellos los del Sistema Integrado de Transporte.

El director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, señaló que “hay diversos semáforos que tienen décadas de haberse puesto”.

“No tenemos valores exactos por rutas o tiempos, pero por ejemplo (Francisco) Villa y López Mateos, te gastas tres o cuatro fases en pasar, y si se multiplica por tiempos de cada fase, son demoras para las rutas que pasan por ahí y es igual en otras zonas de la ciudad”.

Incluso el funcionario admitió que a consecuencia de esta problemática de semáforos sumada a las altas cargas vehiculares “la única línea que tenemos con buena movilidad es la Línea 1 y la Express 4, en las demás que circulan tenemos problemas.

Otro factor que ha generado dificultades en el sistema de semáforos son las variaciones en los voltajes de la red eléctrica, al grado que el pasado 27 de mayo, las constantes subidas y bajadas en energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad provocaron una falla masiva en las principales vialidades, la cual tomó casi una hora y media para ser restablecida.

Las esperas

En el crucero de los bulevares Francisco Villa y Adolfo López Mateos hay tres direcciones en las que un vehículo puede tardar hasta tres fases en verde para poder librar el cruce.

Una de ellas, la dirección oriente - poniente del bulevar Adolfo López Mateos, es decir de la Deportiva del Estado hacia el Estadio León, las otras dos son los dos sentidos de Francisco Villa; en cualquiera de estos tres pasos se pueden requerir hasta 4 minutos para poder cruzar la vialidad perpendicular.

Otro ejemplo de las limitaciones por los tiempos en los semáforos es el cruce del sentido sur - norte de Paseo de Jerez con Mariano Escobedo (Francisco González Bocanegra hacia Deportiva del Estado), otro crucero que toma hasta cinco minutos para poder librar el semáforo.

Proyectan modernización

La administración municipal se plantea la modernización de los semáforos de la ciudad.

“Dentro de la modernización que se tiene contemplada en la red de semáforos está que las nuevas plataformas sean de comunicación abierta”, es decir que se puedan coordinar con una misma plataforma, por lo que 90% de los semáforos podrían estar centralizados, lo que generaría menos rezagos en la programación de sus tiempos.

Para ello se necesitan 114 kilómetros de cable para comunicar con los semáforos, 84 unidades de energía, que funcionan como baterías para mantener los semáforos siempre en función a pesar de bajas de corriente eléctrica.

También, mediante la proyección sustentada en los análisis de accidentalidad, solicitudes de ciudadanía y planes de crecimiento de la ciudad por parte del IMPLAN que incluyen nuevas vialidades da como resultado una demanda de más equipos.

Se requieren entonces 76 intersecciones a considerar para peatonales, 68 para ciclistas y 70 para vehículos, además de 20 para personas invidentes.

También se contempla la instalación de más semáforos inteligentes.

“El paso más grande será que se incorpore la preferencia a transporte públicos, ciclistas y peatones”, comentó el director de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés.

“Estamos considerando que se incrementen más estos semáforos inteligentes y principalmente en las rutas del Sistema Integrado de Transporte para favorecerlo, porque es el que mueve a la mayor cantidad de personas”, señaló Antonio Rosas Quiroz, director de Infraestructura Vial.

Incluso destacó que al menos nueve de los cruceros que hay en al ciudad deben tener controles inteligentes para dar mejores tiempos al transporte público.

