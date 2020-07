En León sólo 38 anexos están registrados

León, Guanajuato.- Regularizar y atender el tema de los anexos en la ciudad es una prioridad para el Gobierno Municipal, afirmó el síndico del Ayuntamiento, Christian Cruz Villegas.

En León únicamente 38 anexos están registrados y operan bajo los protocolos de salud.

Indicó que más del 98% de los homicidios en la ciudad se dan entre personas con antecedentes penales y administrativas y aseguró que en la mayoría de los casos hay consumo de drogas.

El funcionario municipal indicó que si bien es prioridad, actualmente no se tiene la capacidad de revisar todos los anexos, debido a que la mayoría son clandestinos.

Añadió que para ello se buscará regularizar los anexos del municipio y generar una vinculación con los mismos para buscar conductas sanas y tratamientos.

Son pruebas (los tratamientos de anexos clandestinos) no reguladas y no reglamentadas, al final de cuentas hay que hacer las cosas bien y estamos preocupados porque no se siga generando el tema de adicción”, afirmó.