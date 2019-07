En León, suspenden quimioterapia a niños con cáncer en Hospital de Alta Especialidad

León.- Las quimioterapias para niños en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío están suspendidas desde hace ocho días. No hay explicación oficial.

Además, un reportero de am constató ayer que los familiares de pacientes hospitalizados salen a surtir las recetas porque ahí no hay medicinas.

Una fuente de primer nivel del Gobierno estatal precisó que uno de los pisos del Hospital está vacío y que ya no aceptan a los nuevos enfermos enviados por el Seguro Popular.

Regresan a niños

Personal de seguridad comentó que hay pocos hospitalizados porque no hay medicamentos para atenderlos.

Lo peor, dijeron, es que hace una semana regresaron a los niños enfermos de cáncer sin hacerles la quimio. Lunes y martes, los pequeños llegan de varias partes del Estado acompañados de sus familiares, pero esta vez no recibieron su tratamiento.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío no hay medicamentos.

El Hospital Regional de Alta Especialidad funciona con presupuesto federal; es uno de los más grandes del centro del país con 248 camas censables y no censables (se refiere a terapia intensiva, urgencias y quirófanos), siete quirófanos centrales y tres quirófanos ambulatorios.

Menos pacientes

Tiene mil 179 plantas autorizadas de las cuales 240 son médicos, 563 enfermeras, 11 investigadores. Las demás corresponden a mandos medios y administrativos.

Las instalaciones del hospital, ubicado en el bulevar Milenio, por lo general el fin de semana luce con pocas familias; sin embargo, ayer guardias aseguraron que había menos pacientes y acompañantes de lo normal.

Reconoce falta de medicamentos

Carlos Tena Tamayo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, reconoció hace unos días la escasez de medicamentos.

En una entrevista de radio transmitida en La Poderosa, Tena expuso las razones del desabasto y habló del esfuerzo que realiza el Hospital para resolver este problema.

Hay cambios y todos los cambios significan ajustes y pues por alguna razón han quedado unas claves desiertas de medicamentos, lo que nos ha causado algunos problemas con nuestros pacientes”.

Piden a pacientes comprar medicamento

Supuestamente la escasez de medicinas no se debe a la falta de recursos, “se nos ha estado liberando la posibilidad de compra directa por nosotros, sin embargo, mucho del problema es que algunas claves quedan desiertas. No es que no tengamos el recurso sino que no se ofrecen por parte de la industria y es cuando tenemos ciertos problemas”.

Este domingo pocos pacientes acudieron al Hospital. Foto: Fernanda Gasca.

Por esta razón, el Hospital ha solicitado a los pacientes que compren los medicamentos aún cuando hay obligación de proporcionarlos sin costo al igual que la atención.

Tena Tamayo explicó que la situación podría resolverse en el segundo semestre del año al responder la industria farmacéutica a las licitaciones.

Lo que deben comprar

am acudió a las instalaciones y entrevistó a familiares que se encontraban afuera de las instalaciones.

Los principales medicamentos que les han solicitado es insulina, paracetamol y omeprazol.

Casos con unidad médica acreditada.

A nivel federal, se dio a conocer que mil 923 claves de medicamentos y material de curación, han sido catalogadas como desiertas, esto equivale al 62% de las que estaban en juego en la licitación para la Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos del segundo semestre del año.

La Secretaría de Hacienda y Salud señaló que se adjudicaron mil 167 claves con un valor de 6 mil 865 millones de pesos, lo que dio un ‘ahorro’ de 32 millones de pesos. Los medicamentos se distribuyen en todo el país.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos