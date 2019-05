En México, hay 2 millones de empleadas domésticas y reciben menos de lo justo

Guanajuato capital.- En México alrededor de dos millones de personas se dedican al trabajo doméstico, el 95% son mujeres y el 75% de ellas ganan menos del salario mínimo.

Esta es una de las desventajas que tienen en el mercado laboral, dijo Diana Beatriz González Carvallo, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el segundo Simposio Estatal de Estudios de Género que organizó el Congreso local, la investigadora habló sobre las malas condiciones en que las que principalmente se desempeñan trabajadoras domésticas en México, la subvaloración de esta actividad y su relación con temas de género.

Detalló que además las mujeres que trabajan en esta actividad reciben menos de lo justo por su trabajo, no gozan de prestaciones como aguinaldo, ni atención médica o vacaciones con goce de sueldo. De los dos millones de personas que trabajan como empleadas domésticas sólo 25% recibe aguinaldo al fin de año y 10% tienen vacaciones pagadas.

El 97% de estas personas no tiene acceso a atención médica y el 30% no tiene descanso en su jornada laboral, el 11% son indígenas, lo que nos deja con un panorama bien complicado en donde el trabajo no es visto como trabajo, pero además es realizado en unas condiciones de explotación que son terribles”, aseguró la ponente