En Salamanca, los 60 policías trabajan sin arma

León, Guanajuato.- Los 60 policías municipales de Salamanca permanecen en labores sin armas.

La presidenta municipal, Beatriz Hernández Cruz, declaró que va por buen camino la autorización de la licencia colectiva para que sus elementos puedan portar armas.

Respecto a su reclamo público al Gobernador de falta de respaldo para enfrentar la inseguridad y la violencia, comentó que aún no hay respuesta de más elementos, pero que en los siguientes días habrá noticias conjuntas del Municipio y el Estado.

No llegaron los elementos que pedíamos. No puedo decir ahorita, quisiera que me permitieran tomar las decisiones junto con el Gobernador, pero tenemos buenas noticias respecto a la licencia colectiva, que es la parte más importante”, anotó.