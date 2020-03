En alerta proveedores del sector automotriz; ven necesaria la unidad nacional

Irapuato.- Los proveedores de empresas armadoras del sector automotriz, agremiados a la Cámara Nacional de Industria de la Transformación (Canacintra) se encuentran en estado de alerta tras las suspensiones de producción de varias plantas, señaló el presidente de la Delegación Irapuato, Javier Lagunes Toledo.

Durante este mes, las armadoras Honda, General Motors y ahora Mazda ubicadas en municipios de Guanajuato, suspendieron sus producciones como medida de prevención por la pandemia del Covid-19.

Tenemos agremiados de ese tamaño, tenemos también empresas agroindustriales en la cadena de valor internacional y todos, todos ya están en estado de alerta, esta no es una situación menor, no es una situación tampoco de quien tiene o no la culpa, la situación es que la problemática la tenemos”