En central camionera no han relajado protocolos de sanidad

Irapuato.- La Central de Autobuses de Irapuato mantendrá los protocolos con los que estaban trabajando para evitar contagios de Covid-19, ya que nunca se relajaron las medidas, señaló José Luis Centeno Jiménez, gerente de la terminal.

Mencionó que en la central se encuentran trabajando con los mismos protocolos desde hace ocho meses que comenzó la pandemia, como lo son las caretas, cubrebocas, además de utilizar productos de grado quirúrgico para la sanitización de espacios.

Asimismo, comenzarán a utilizar perlas sanitizantes a partir del miércoles, estas se ponen en los tapetes y aseguran que el virus no prolifere en las superficies.

Centeno Jiménez, informó que el uso de cubrebocas es obligatorio dentro de las instalaciones de la terminal, así como también mantener sana distancia en los espacios, además los autobuses se están sanitizando constantemente para que las personas puedan hacer uso de ellos.

Señaló que no han tenido trabajadores dentro de la central que hayan dado positivo a Covid-19, ya que se encuentran en constante revisión.

En cuanto a la cantidad de personas que acuden a la central camionera, el gerente informó que la afluencia sí ha disminuido mucho, pues la gente tiene miedo a contagiarse, además a ello se le suma que muchas personas dejaron de utilizar el transporte público.

En las líneas, yo creo aún no recuperamos ni un 50% (la afluencia de personas que viajaban), hay días como martes y miércoles que no ves carros en los estacionamientos, no hay gente”, agregó.