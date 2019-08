De 10 que ingresaron a Academia de Seguridad Pública, solo egresó 1

León.- De 10 mil 894 personas que han iniciado su proceso para ingresar a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León y convertirse en policía, tránsito o custodio, solamente 941, es decir 8.6%, han concluido su formación, en el periodo de 2015 a julio de 2019.

Lo anterior lo revelan datos proporcionados por la propia Academia, proporcionados a través de una solicitud de acceso a la Información Pública.

Sin embargo pese a estas cifras, el director de la Academia, Fernando Rodríguez Hernández, se dice confiado en que lograrán que egresen mil 300 elementos, los que puso como meta el alcalde, Héctor López Santillana.

Este año, con corte al 24 de julio, han egresado de la Academia 199 nuevos elementos, de los cuales ahora 91 son policías y 54 tránsitos municipales, por lo cual para completar la meta faltarían 300.

Sin embargo, el Director de la Academia informó que en proceso de formación tiene actualmente 235 cadetes, de los cuales 198 esperan que se gradúen a fin de año.

Pero tiene la confianza de hacer un esfuerzo por egresar en total 500 este año, 500 el próximo y en el último semestre de la presente Administración Municipal, los 300 faltantes, para alcanzar la cifra comprometida.

Al ser cuestionado si se priorizará cantidad o calidad, Fernando Rodríguez, aseguró que ambos aspectos son importantes.

Tiene que ir a la par, estamos atentos a que se formen adecuadamente, porque sí, la calidad es básica pero también cumplir con lo que establece el programa de gobierno del Alcalde y darle esa satisfacción”, subrayó.

Además aseguró que se respetará la voluntad de los cadetes, es decir si se quieren convertir en policías o tránsitos, para lo cual están en un proceso de revisión de sus perfiles y así orientarlos.

Y en cuanto a los cambios que pudiera considerar llevar a cabo luego de que tomó el cargo como Director en julio pasado, señaló que irán en el sentido de fortalecer la formación inicial, así como tener más y mejores instructores.

“Lo que es también la capacitación continua y los programas que están inmersos en el programa de Gobierno en cuanto a la policía de proximidad, la policía que reciba denuncia, para lo que tenemos apoyo de la Fiscalía, para su preparación. Mi interés es que se sientan bien, seguros de que lo que hacen es conforme a la ley”, añadió.

Sin embargo, enfatizó que para la seguridad, no solamente debe haber elementos, sino también participación ciudadana.

“Con las denuncias, el señalamiento de alguna cuestión que vean anormal y que nos pudiera permitir actuar y no solamente la policía, hay otras instancias, están todos los cuerpos de seguridad”, subrayó.

Refuerzan reclutamiento

En cuanto al reclutamiento, el Director dijo ver un interés por parte de la juventud para unirse a la Academia y recordó que para reforzarlo, actualmente tienen cuatro módulos de información: uno en la estación San Juan Bosco y otro en la estación Delta del SIT, uno más en traspatio de la Presidencia Municipal y finalmente otro en la Deportiva del Estado.

“Y los que se están acercando estoy al pendiente de ellos y con una recepción para que ellos realmente sientan el gusto por estar en la formación, que sea una cuestión de entrega y concientización hacia el trabajo que van a hacer en el futuro”, manifestó.

Recordó que también están trabajando en la vinculación con la Prepa Militarizada, para que los jóvenes que están cursando sus estudios ahí, se puedan integrar a la Academia, mediante una equivalencia en su formación.

Estamos abriendo esquemas con el Instituto Municipal de la Juventud para que también ese potencial que tienen de integración de los jóvenes, se puedan interesar en nuestro servicio de preparación profesional como servidores públicos en materia de seguridad”, añadió Fernando Rodríguez.

Atraen ingresos y prestaciones

Haciendo un sondeo con las personas que se acercan a pedir informes sobre lo que se necesita para ingresar a la Academia, entre las cosas que más llaman la atención es el apoyo de 8 mil pesos que se les da a los cadetes, mientras están en formación y ya cuando logran ser elementos, las prestaciones que pueden llegar a recibir.

Karen Ruíz tiene 30 años y dos hijos con edades de 10 y 5 años respectivamente, ella busca ser tránsito y además de tener la vocación, dijo llamarle la atención la estabilidad que le puede dar esta profesión.

Están muy accesibles los requisitos, piden hasta secundaria y además las prestaciones que ofrecen están mejor que en cualquier otro trabajo, dan mayores beneficios, incluso me dicen que hay becas para los hijos, apoyos para los Reyes y el Día de Madres”, expresó.

María Nava e Irene González son dos madres de familia que en días pasados acudieron a un módulo para pedir informes, pues sus hijas de 29 y 18 años respectivamente, tienen el interés de convertirse en policías, lo cual ven como algo muy positivo.

“Es divorciada mi hija, tiene tres hijos y tengo otra hija que es Ministerial, ya anda por este ramo. Lo que me gusta más es que les pagan por capacitarse, quede o no quede como elemento y no está desperdiciado su tiempo”, expresó María.

“Lo mejor es la ayuda que les dan tan solo con el ingreso, pero también es que les nace el servir y ellas quieren proteger también a sus hijos como a los demás”, añadió Irene.