En el 444 aniversario, recuerdan a fundadores de León

León.- Funcionarios del Gobierno del Estado y Municipal se reunieron en la Plaza Fundadores para la conmemoración del 444 aniversario de León.

Luego de los honores a la bandera, el secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, leyó una lista de 39 nombres de los fundadores de la ciudad, en aquel entonces Villa de León.

Fue así que el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Héctor López Santillana colocaron un arreglo floral frente al epitafio de la ciudad y dedicaron unos minutos de silencio.

Durante el evento se recordó a José Arturo Navarro, cronista de la ciudad, como un “Eterno enamorado de León". La ceremonia fue aprovechada para dar un reconocimiento a la familia del fallecido cronista, por su trayectoria y trabajo de León.

López Santillana expresó que un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, por lo que dijo que los ciudadanos no deben olvidar sus raíces y deben sentirse orgullosos de ellas.

León tiene una historia digna de contar, nos hemos definido como lechugueros, paperos, curtidores, y mucha más definiciones.

Los leoneses nunca nos hemos rendido aunque estemos de rodillas, siempre nos hemos levantado”.

Durante el evento adelantó que para seguir creciendo como ciudad, una inversión de 4 mil 500 millones de pesos no serán destinados a obras puntuales, sino serán construidas en toda la ciudad con el objetivo de acabar con la desigualdad; éstas obras dijo las dará a conocer en unos días con el Gobernador del Estado.