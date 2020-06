En el Colegio de Abogados de Irapuato no han pensado en pedir apoyos

Irapuato.- Por el momento, los integrantes del Colegio de Abogados de Irapuato no han pensado en pedir apoyo económico a Gobierno Municipal y Estatal, pero no descartan la posibilidad de hacerlo en el futuro si sigue la contingencia.

Antonia Gutiérrez Ortega, presidenta del Colegio de Abogados de Irapuato, comentó que hasta el momento no han contemplado los apoyos, pues ninguno de los integrantes ha externado esta posibilidad.

Exclusivamente respecto al Colegio de Abogados de Irapuato, no hay por lo pronto una intención de solicitar ese apoyo, tampoco te voy a decir que no lo haríamos, pero por lo pronto pudiera ser que ese apoyo si es que a petición de los compañeros lo hagamos, podría ser ahora que se reactive todo en lo que volvemos a tomar el ritmo de nuestros asuntos, de nuestros honorarios y todo eso, no se descarta”, dijo.