‘En el aire’ pleito del Estadio León

León.- La Subsecretaria de Ayuntamiento, María Edith Muñoz Solís, informó que el Municipio desconoce una cifra precisa sobre la demanda que hizo Roberto Zermeño y Héctor González González por concepto de daños y perjuicios derivados del juicio por la propiedad del Estadio León.

El tema de gastos y costas por lo que se solicitaron 86 millones de pesos, está vinculado directamente con el Juicio Ordinario Mercantil que inició en 2011, del cual el Municipio de León sólo pagó el 1% del concepto, que fueron 8 mil 600 pesos y en septiembre de 2018 se ordena por la jueza de distrito la suspensión de la ejecución.

La parte actora no estuvo de acuerdo con el procedimiento y es por eso que reaccionó con un recurso de apelación y este recurso determinó que se deberían recibir 12 millones de pesos, ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo porque desde nuestro punto de vista no hay elementos para soportar”, declaró Muñoz Solís.