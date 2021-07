León, Guanajuato.- En el regreso a clases Guanajuato tiene una ventaja en los buenos resultados de las pruebas piloto, pero hay mucha incertidumbre de cómo va a ser el regreso a clases.

Hay mucha incertidumbre entre el personal docente y padres de familia.No sabemos cómo será el nuevo sistema. No sabemos cómo va ser el regreso a salones con 40 o 50 niños; no sabemos si será por grupos y diferentes días, hay muchas interrogantes que no han sido despejadas por las autoridades educativas”, dijo la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en el estado, Teresa de Jesús Castellanos.