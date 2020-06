En este tianguis de León olvidan medidas sanitarias

León, Guanajuato.- Pareciera que las restricciones de la pandemia desaparecieron en el tianguis de Las Arboledas pues pocos comerciantes usaron cubrebocas durante su jornada laboral, incluso había personas mayores atendiendo su puesto de manera “normal”.

La movilidad y la fluencia no era tanta, sin embargo se vio más personas que en otras ocasiones, la mayoría iba en familia con pequeños que paseaban sin llevar alguna protección.

El lavabo móvil con el que cuentan todas las placitas y tianguis se encontraba a la entrada y era usado por personas que habían comprado frutas y verduras para llevar, hubo quienes hasta pidieron gel antibacterial para reforzar la higiene de las manos.

Yo vi que muchas personas ya no estaban usando cubrebocas y me vine a comprar unas cosas que necesito para hacer de comer; no había gente a donde fui y ya cuando terminé me lavé las manos en el lavamanos”, dijo Lorena.