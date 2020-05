En momento crítico, piden acatar medidas de higiene y distanciamiento

Irapuato.- Ante el momento crítico y crucial que se vive estos días por el coronavirus, la directora de Salud Municipal en Irapuato, Rosa María Carmona Nieto, llamó a los ciudadanos a respetar el distanciamiento social con el fin de evitar más contagios y la saturación del sistema de salud local.

Irapuato ocupa el tercer lugar estatal en contagios por Covid-19, con 53 casos confirmados hasta el corte del viernes 8 de mayo, 26 casos recuperados y 2 defunciones.

En videoconferencia, la titular de la dependencia señaló que los hospitales públicos tienen capacidad para atender a pacientes de esta enfermedad, por ejemplo, en Hospital General se tienen 10 camas disponibles, de las cuales dos están ocupadas por el momento.

Dijo que en caso de que se llegue a una saturación de hospitales en Irapuato, se haría la referencia al Hospital de Cuidado Críticos en Salamanca o al Hospital Covid de León, ambos habilitados para atender a pacientes con coronavirus.

Lo que no queremos es que se enfermen muchos al mismo tiempo, porque no hay muchas camas (...) un paciente que tiene Covid es de larga evolución, el que requiere hospitalización porque tiene insuficiencia respiratoria no va a estar hospitalizado dos días o tres, generalmente duran más tiempo, eso es lo que no queremos”, refirió.