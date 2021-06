En muletas por una cirugía, pero acude a vacunarse

León, Guanajuato.- Para Miguel Ángel haber sido operado hace una semana no fue impedimento para venir por su segunda dosis de la vacuna anti COVID.

Cerca de las 10 de la mañana, el hombre de 52 años llegó en muletas a la fila especial para personas con discapacidad y embarazadas del puesto de vacunación instalado en la Plaza Bicentenario en las instalaciones de la Feria.

"Apenas llevo unos minutos en la fila, pero lo que es difícil es el trayecto de la entrada hasta el punto de vacunación para alguien así como yo que vengo en muletas.

"No puedo apoyar el pie y es muy difícil estar parado, entonces creo que sí tienen que hacer algunas modificaciones en esa parte, pero la vacuna es una necesidad y tenemos que vacunarnos, independientemente de los impedimentos que tengamos", consideró Miguel Ángel Balderas Fernández.

Platicó que al ingresar a las instalaciones de la Feria, el personal de la brigada de vacunación le informó que había una fila especial, sin embargo dijo que debe se debe notar más la atención para personas con discapacidad.

"Yo podré aguantar pero habrá gente que viene en otras condiciones más difíciles y tiene que estar de pie esperando, pero lo importante es que ya nos toca vacunarnos y aquí estamos cumpliendo con lo que tiene que ser moralmente", expresó.

Miguel compartió que no se ha contagiado de coronavirus, sin embargo consideró como una bendición el tener una vacuna al alcance para prevenirlo.

"He escuchado a especialistas que es preferible tener la vacuna a no tenerla y para mí es una bendición de la ciencia el que tengamos la vacuna.

"Sufrí un accidente haciendo deporte y me tuvieron que hacer una cirugía pero no es impedimento para tener la vacuna, hace una semana me operaron y cuando vine por la primera dosis hace un mes vine "normal" a la Velaria de la Feria y tardé como una hora", recordó.