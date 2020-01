En plena tarde, ladrones intentan asaltar a joven en el 'Puente del Amor'

León.- Un hombre que se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue detenido por oficiales de la Policía Municipal tras intentar asaltar a un joven en la colonia La Martinica; su cómplice logró escapar.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este martes, sobre avenida Calzada de los Héroes esquina con Malecón del Río.

De acuerdo con el afectado, al bajar del "Puente del Amor" con dirección al Estadio León, fue interceptado por dos hombres que se encontraban bajo los influjos del alcohol y le pidieron sus pertenencias.

Otro chavo que vio que no me dejaban pasar me ayudó y golpeó al detenido. Pero cuando hizo eso, el otro ladrón corrió y ya no lo alcanzamos", contó el joven afectado.