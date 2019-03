En riesgo 14 mdp para Salamanca si no firma Alcaldesa convenio de Mando Único

Salamanca podría perder 14 millones de pesos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad, si su alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, no firma el convenio de Mando Único que tiene con el Estado y para lo cual tiene hasta el 15 de marzo como fecha límite, advirtió el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Rodríguez Vallejo exhortó a la Alcaldesa a cooperar con acciones como ésta, además enfatizó que no se podrán poner a su disposición 150 elementos de las Fuerzas del Estado para que los mande el Municipio, como ella quiere.

Dijo que así como exige al Estado, ojalá hiciera lo mismo con la Federación y que espera que los más de 2 mil elementos federales que se prometieron a Guanajuato, por fin lleguen y al menos la mitad se vaya a Salamanca.

Pruebas de control y confianza

"Que se los pida a la Marina, ¿por qué no entonces marinos?, que se los pida al Secretario (Alfonso Durazo). Un mando inferior no puede mandar a un mando superior, yo no puedo mandar a la Marina por una jerarquización y la propia Constitución, ella no puede tener a su mando fuerzas estatales ni federales, para eso tiene las municipales, hay que crearlas", expresó.

El Gobernador también criticó que el director de Seguridad en Salamanca, tampoco ha hecho sus pruebas de control y confianza.

"No podemos caer en esquemas paternalistas y menos en seguridad", puntualizó Sophia Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato.