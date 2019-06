Encadenan a Juanita a árbol, dice familia que es agresiva

Guanajuato capital.- Encadenada a un árbol, sin atención médica y olvidada por las autoridades de Salud Púbica, así pasa los días una anciana de 65 años que sufre una enfermad mental, en la comunidad de la Mesa Cuata, en la sierra de Guanajuato; sus familiares la encadenan porque presuntamente es agresiva con las personas.

A través de una llamada telefónica de una joven misionera a este medio, quien denunció la situación que vive la familia Rocha, que desde hace varios años se encarga de cuidar a Juanita, quien sin ayuda médica y psiquiátrica ha optado por encadenarla para que no se haga daño ella ni a los que la rodean.

Yo pertenezco a una misión y cada diciembre y Semana Santa vamos a la sierra de Guanajuato. En Mesa Cuata nos sorprendió mucho una mujer que está encadenas en un árbol. La familia no nos permitía acercarnos porque es agresiva. Pero he estado cerca de ella y no lo es”, aseguró la joven.