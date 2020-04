Endurece Irapuato medidas para prevenir coronavirus; detienen a 7 por no acatar orden

Irapuato, Guanajuato.- Para evitar que los contagios de coronavirus sigan propagándose en el municipio, a partir de este 3 de abril se endurecerán las medidas de prevención en Irapuato, señaló el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.



Entre las acciones que tomó el municipio es la orden de suspensión inmediata de todos los establecimientos que vendan o presten servicios no esenciales, así como la suspensión de toda actividad religiosa, incluyendo las propias de Semana Santa.

Asimismo el comercio informal será retirado de las calles, el transporte público disminuirá su operatividad.

De no acatar estas medidas nos valdremos de la fuerza pública para retirar a las personas de la calles y para cerrar los establecimientos que hemos restringidos y no acaten la disposición, son medidas drásticas pero necesarias, espero su comprensión”, señaló.

Indicó que estas medidas fueron tomadas pues a pesar del esfuerzo del gobierno municipal para que las personas se quedaran en su casas, estas no fueron tomadas en serio por la ciudadanía pata evitar la propagación de la enfermedad.

Y detienen a siete por no respetar orden

Siete personas fueron detenidas por la Policía Municipal en el centro de la ciudad, al no acatar las órdenes de los oficiales e insultarlos.

En los últimos días, la Secretaría de Seguridad Pública ha intensificado las operaciones e instalado filtros en las plazas principales de la zona centro de de la ciudad con la finalidad de que no asistan al lugar personas que no vayan a realizar actividades no esenciales.

Sin embargo, algunos individuos han hecho caso omiso de las indicaciones, acudiendo con sus familias a estas áreas sin tener necesidad alguna y en muchos casos rompiendo las cintas que restringen el acceso a las plazas principales.

Por la tarde, Policías Municipales realizaron la detención de siete individuos quienes no obedecieron las órdenes de los oficiales al exigirles retirarse del lugar, posteriormente las 7 personas insultaron a los oficiales, por lo que finalmente tuvieron que ser detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

