Enferman de coronavirus cinco sacerdotes de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Cinco sacerdotes pertenecientes a la Diócesis de Celaya han contraído Covid-19 en lo que va de la pandemia, así lo comentó el Obispo Benjamín Castillo Plascencia.

No hay un brote, ahorita hay solo uno, los demás ya lo superaron, ha habido varios, unos cinco más o menos, en lo que va de la pandemia, y en toda la Diócesis”, comentó el Obispo.

Señaló que los sacerdotes mantuvieron en discreción el que estaban enfermos.

Como que no quiere decir, no quiere que se sepa, está bien, no le gusta que le tengan lástima. Uno de los sacerdotes jóvenes si es parte del equipo Covid-19, es el encargado de Pastoral Social, y fue de los primeros, presentó los síntomas”.