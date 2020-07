Enfermero de Cortazar pierde la batalla contra el Covid; lo recuerdan por ser solidario

Celaya.- Como una persona que amó su trabajo y dedicó su tiempo para ayudar a los demás es como recordarán a Jonathan Montero Huichapeño, joven enfermero que fue una de las víctimas del Coronavirus en Guanajuato.

Ante la pandemia por el Covid-19, la lucha ha sido grande para erradicarlo y ayudar a los enfermos, algo que destacó a Jonathan, que siempre estuvo al frente para ayudar a las personas que lo necesitaban. Fue enfermero de la Secretaría de Salud en Cortazar, tenía 33 años.

Jairo Montero explicó que la labor de su hermano siempre fue en favor de la salud, recuerda que siempre tenía algo que decir referente al cuidado de la salud y que hoy, siguen haciendo hincapié en eso, que la gente se cuide.

Tratar de que la gente se sume a tener conciencia de usar cubrebocas, de desinfectarse las manos, algún día nos tenemos que contaminar todos, pero si bajamos la reducción, debemos trabajar de la mano para que la gente no se contamine”, dijo su hermano Jairo Montero.

El joven originario de Cortazar, trabajó 14 años como enfermero, atendió las comunidades de La Mocha, Galeras, San Isidro, San Agustín y El Tope, lugar donde fue querido y tras su deceso lo despidieron, por ser una persona que siempre apoyó a los enfermos.

Fue víctima de Covid, a él le atacó las vías respiratorias y le dañó los pulmones, tenía los pulmones de una persona de 90 años, no fumaba, era el virus que le estaba atacando las vías respiratorias, él tuvo saturaciones bajas, empezó con tos y fiebre, y con problemas respiratorios, hubo un momento que tuvieron que internarlo porque le costó trabajo respirar, el lunes lo intubaron y estaba con un ventilador que lo estaba apoyando, y el miércoles a las 7 de la mañana falleció”, explicó su hermano.

Jairo comentó que las muestras de cariño hacia su hermano fueron algo que sorprendió a la familia, pues se manifestó cómo fue la dedicación a su trabajo.

Me sorprendió lo que vi, cuando la gente me empezó a marcar, y platicar las anécdotas, Jonhy era el primer filtro de la atención médica, ellos veían a mi hermano y él empezó apoyarlos, cuando empezó la pandemia se preocupó mucho por la gente, y nunca les negó la atención, claro él usando su equipo de seguridad, pero toda la gente que presentará un síntoma pues tenía que atenderlos, estuvo en contacto con toda la gente que iba a la unidad y los atendía” y aseguró que estuvo al frente como a él gustaba, siempre cumpliendo su deber.

Con lo que vamos, decía un médico, es como un policía que dando rondines lo matan, muere cumpliendo su deber, la comunidad recuerda a Johny; él para no perjudicar su trabajo, él para no meter incapacidad, mejor pidió vacaciones, pero fue para atenderse, no quiso meter incapacidad, nos decía que todo estaría bien”, recordó.