Engaña IMSS a papás; no hay quimioterapias para niños

León, Guanajuato.- La escasez de medicamentos en el IMSS para poder aplicar las quimioterapias a enfermos de cáncer continúa.

Ya pasaron 12 días desde que padres de familia de personas con cáncer junto con algunos pacientes, se manifestaron en el Centro para pedir al gobierno local que intervenga para resolver esta problemática.

Ivonne Hernández, hermana de una paciente que viene desde Irapuato a León a recibir este tratamiento, se topó nuevamente con que no hay insumos suficientes.

Ellos no tienen tiempo, venimos y sólo nos dicen ‘no hay medicina’, y la doctora dice que se nos va a pasar a otra etapa, eso no se vale”, dijo la irapuatense con la voz quebrada.

La urgencia por el tratamiento la llevó a ella y otros pacientes y familiares afectados, a realizar una, breve pero simbólica, manifestación afuera de la clínica T1 del IMSS.

Ahorita ya no hay tres medicamentos, ni siquiera su picada de las venas o que las truenen o así, porque todo incompleto”, platicó Ivonne.

Este reclamo se hizo para conjuntar el de familiares y enfermos de cáncer de otras entidades del país que también ayer se manifestaron en:

A través de un grupo de Facebook, los familiares de estos pacientes han empezado a coordinar acciones como manifestaciones y ruedas de prensa para visibilizar que esta problemática continúa.

Quiero pedirle de todo corazón al Presidente, que por favor esto no lo hagan como que no lo ven, es muy importante, ellos no tienen tiempo”, manifestó Ivonne.