Engañan a medallista panamericana y la despojan de 38 mil pesos; en la capital

Guanajuato capital.- La medallista de oro de los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, Laura Esther Galván Rodríguez, sufrió un robo en pleno centro de la ciudad; dos hombres la despojaron de 38 mil pesos que había retirado del banco Banamex, en la Plaza de Los Ángeles.

Presuntamente los ladrones ya sabían la cantidad que había retirado y con engaños le aplicaron el "pacazo".

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos.

El atracó ocurrió el miércoles antes de las 14:00 horas, cuando Laura y su hermana acudieron al banco Banamex y retiraron 38 mil pesos.

Al salir de la sucursal bancaria, afuera, dos hombres bien vestidos se les acercaron y comenzaron a decirles que requerían de su ayuda, que venían a ver a un notario para arreglar un asunto, pero que necesitaban dinero y que a cambio les dejaban las escrituras de varios terrenos.

Laura no aceptó en primera instancia, pero finalmente cedió y entregó los 38 mil pesos a los hombres que le dieron sobre amarillo y se fueron.

Laura Esther al abrir el sobre se dio cuenta que había sólo papeles en blanco.

Laura Galván publicó en sus redes sociales el mal rato que vivió, y responsabilizó a los empleados del banco del atraco.

Que triste y que susto!!!. No puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución CITYBANAMEX tenga a empleados tan delincuentes. Explíquenme cómo es que los asaltantes sabían que traíamos este dinero con nosotros saliendo del banco?!. Yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta por lo mismo los del banco me dieron mala espina desde que llegué a depositar ahí. Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba! Pensé me ahorra más tiempo. Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero, para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero”, dijo Laura Galván.