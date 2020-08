Enterramos nuestra basura

He hecho evangelización ambiental en estos andares por décadas, al predicar en el desierto del mercado, para convencer que cuidar el medio ambiente, inicia con nuestros hábitos. Reciclar es algo que culturalmente no se nos da a los mexicanos, pero es posible hacerlo. Escasamente entre el 1 y 2 % de los mexicanos, intentan o tienen prácticas de reciclado. La verdad es que enterramos el dinero cuando no reciclamos. El origen del problema de los residuos (basura) en nuestra querida ciudad somos nosotros, los ciudadanos: no hemos logrado educarnos para transformar la basura de un problema a un recurso, de un egreso a un ingreso. Literalmente estamos tirando o enterrando nuestro dinero y crece rápidamente la cantidad de residuos que generamos.

Es cierto que a consecuencia del crecimiento demográfico y desarrollo industrial tan acelerado que tiene León, tenemos riesgos sanitarios que nos afectan y a nuestro entorno. Desde los pequeños talleres de calzado y suelas, la circulación de vehículos de carga con caja abierta transportando cueros procesados en las curtidurías emitiendo olores y tirando aguas contaminadas sobre las calles, el manejo inadecuado de productos que contienen solventes, la no separación de los residuos en las escuelas y casas; todo, contribuye a que el municipio gaste pilas de dinero en algo que considero, se resuelve desde la casa, al separar la basura en orgánica e inorgánica y compostar la primera.

La realidad es que la gente, el ciudadano común, quiere (pero no hace) un cambio a la manera de tratar la basura. He presentado en radio y televisión, resultados de encuestas a 350 leoneses sobre diversos temas. Hice uno recientemente sobre la basura y sobre el SIAP; la gente consideró mayoritariamente (78%) la necesidad de cambiar nuestros hábitos para separar la basura y evalúa bien el servicio actual (8.7), pero prácticamente nadie (1.4%) aceptó tener prácticas de separación debido a la escasa o nula cultura nuestra de separar la basura. Es cierto que, en otras ciudades y países, la “basura” se almacena en contenedores regionales donde el ciudadano la concentra; es cierto que, en otros estados, el gobierno lanza licitaciones públicas para que el mejor postor proponga el servicio, es cierto que en otros lugares se genera energía con la basura, pero la cultura ambiental en León es casi nula.

Nuestra carencia de cultura ambiental se refleja en que tenemos un enorme relleno sanitario a donde en promedio mandamos ¡600 toneladas de basura al día! El finado Vicente Guerrero tuvo la atinada visión de crear el SIAP; la administración de Ricardo Sheffield buscó economías de escala con la monopolización en un Centro Único de Acopio (CUA) para la empresa LYRBA y se acercó a la solución. López Santillana revirtió una concesión cara y así generó ahorros para la ciudad. Pero el problema de origen, insisto, somos nosotros los ciudadanos. Si no cambiamos nuestros hábitos los leoneses, es probable que los residuos crezcan al 20% anual en la ciudad y menos del 2% pasa por plantas recicladoras. Evitemos pensar nuestros residuos como “basura. Debemos cambiar de paradigma para que en lugar de pensar dónde seguir acumulando residuos que se hagan basura, pensemos en todas las posibilidades de recuperar, reciclar y reusar esos residuos que generamos, e incluso cómo generar empleos y aún ganancias de esto.

La gestión de los residuos que hace el SIAP es buena para León y como en las medidas tomadas por las anteriores administraciones deberemos apoyarla. No es un asunto de partidos políticos o de colores; gastamos como ciudad mucho dinero en transportarla. Toca ahora nosotros apoyar al SIAP, sí, en esta carrera por transformar la “basura” en un ingreso y no en un gasto para la ciudad, pero el camino es cobrar a quien no separa la basura y exentar a quien la deposita en contenedores de orgánica e inorgánica. Esta es la mejor práctica que se hace en el mundo. Esto es lo que debemos hacer ya, para dejar de enterrar nuestro dinero en rellenos sanitarios.