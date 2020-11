‘Entierra’ el Covid al Día de Muertos

León.- Este año, miles de familias en León tendrán que celebrar de manera inusual el tradicional Día de Muertos.

La pandemia del Covid-19 obligó a las autoridades a cerrar los panteones como medida de prevención para evitar más contagios y decesos por esta enfermedad.

En los distintos panteones de la ciudad, elementos de la Policía, Tránsito y Salud Municipal han montado un operativo con la finalidad de evitar que los leoneses ingresen a los cementerios.

Pese a la recomendación de las autoridades, hay algunos ciudadanos que acudieron a los panteones desde el fin de semana con la esperanza de poder ingresar y llevarle una ofrenda a sus seres queridos.

Tal es el caso de Francisco Beltrán, quien año con año visita a su madre que falleció hace más 10 años. El hombre siente tristeza y frustración debido a que tampoco pudo visitarla el 10 de mayo.

Me da mucha tristeza no poder estar con ella, yo le prometí que nunca la iba a abandonar y ahora por esto de la pandemia otra vez no podré visitarla, tampoco pude el Día de las Madres, y eso no es justo, cómo otras cosas ya están como si nada y esto lo cierran”, lamentó Francisco.