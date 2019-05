“Entraron con pistola y me golpearon”, narra ataque doctor del IMSS

León.- Los hombres que entraron a la Unidad de Medicina Familiar No. 51 del IMSS, en la colonia Los Paraísos, dieron de cachazos al doctor David Rogelio Pérez Velázquez.

Los hombres causaron zozobra entre los derechohabientes y personal del IMSS.

Los delincuentes tuvieron tiempo huir corriendo por el área que lleva a urgencias que se localiza por la calle México y huyeron en un taxi.

La asistente del médico manifestó que los delincuentes llegaron de sorpresa y sorprendieron al médico y a los derechohabientes.

El doctor teme por su vida, y atribuyó la agresión a su oposición a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección XV del IMSS en el estado de Guanajuato, que encabeza el doctor Gumersindo Mercado García.

Al rato no voy a poder contar las cosas, van directo, para que haya llegado a la clínica, delante del derechohabiente, sin antecedentes de nada. El Instituto puede declarar si tengo alguna demanda o queja de pacientes, no hay nada. Tengo temor por el lado sindical, el único enemigo que tengo es el lado sindical, de ahí en más no tengo problemas con nadie, el problema es la ambición sindical”, opinó.