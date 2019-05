Entre acusaciones, presentan a nueva administradora de la Plaza del Comercio

Irapuato.- Gabriela Aguirre Macías fue presentada como nueva Administradora de la Plaza del Comercio Popular, después del que el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señalara que el actual líder de comerciantes, Luis Enrique Rodríguez López, ha usado las cuotas para obras que no se concluyeron.

Enfatizó que en últimas fechas, han recibido quejas y señalamientos de varios comerciantes de esta plaza, porque “personas” se han tomado atribuciones que nos les corresponden, por lo que la nueva Administradora tendrá que hacer revisiones a los trabajos que se habían estado haciendo.

Ortiz Gutiérrez destacó que presentaron una denuncia penal en contra de Luis Enrique Rodríguez López y quien resulte responsable, por el daño a infraestructura de cobro que se había colocado en el baño de la plaza.

Finalmente eran un mecanismo de control para los baños, hay una destrucción por el orden de los 120 mil pesos, esto no lo vamos a permitir, nadie es dueño de la Plaza del Comercio, mientras sea un servicio público el Gobierno Municipal tiene la obligación y la autoridad para tomar las determinaciones que correspondan”, apuntó.

El Alcalde señaló que además, hubo quejas sobre el uso de las cuotas que dan los locatarios, que fueron usadas para la compra de unos aparatos de extracción, mismos que no funcionaron.

Se contrató sin conocimiento del Ayuntamiento, sin conocimiento de Obras Públicas, ahora el tema es que no funcionan, se contrató por otro medio, no se terminaron los trabajos, no hubo supervisión, es esto lo que queremos evitar”, dijo.