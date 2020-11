Entrega Fiscalía cuerpo ante presión de familiares y colectivo de búsqueda

Irapuato.- Luego de haber presionado por varias horas, los familiares de Jorge Rafael Vázquez Bello lograron que la Fiscalía de Irapuato les entregara el cuerpo para poder trasladarlo a Guerrero, donde descansarán sus restos.

Jorge Rafael fue sacado de su domicilio en agosto del 2019 en Silao y su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina de San Antonio El Rico.

Tras estar más de dos horas entrando y saliendo del Complejo de Unidades Especializadas en Investigación de la Fiscalía de Irapuato y exigiendo que el cuerpo de su familiar les fuera entregado, María de los Ángeles Hernández Fuentes, y Elizabeth Vázquez Bello, esposa y hermana de la víctima, lograron que por fin les dieran los papeles para realizar la exhumación del cuerpo que se encontraba en una gaveta en el Panteón Municipal y así poder llevarlo a un cementerio de Guerrero, de donde son originarios.

Elizabeth Vázquez Bello, hermana de la víctima, comentó que gracias al esfuerzo que hicieron en conjunto con el colectivo ‘A tu Encuentro’ lograron que les dieran la documentación para así poder tener ya el cuerpo de Jorge Rafael.

Señaló que Jorge Rafael estuvo un año 6 meses desaparecido, sin embargo, desde hace 11 meses cuando se encontraron fosas en San Antonio El Rico, el cuerpo lo tenía el Servicio Médico Forense (Semefo) y lo colocaron en una gaveta.

Vázquez Bello informó que a ellos les llamaron el miércoles 11 noviembre que habían localizado el cuerpo de su familiar, por lo que comenzaron a acudir para que se los dieran, sin embargo se los habían negado, por lo que hicieron presión para que se los dieran, a tal grado que si hoy 17 de noviembre no se los entregaban, todos los integrantes del colectivo se manifestarían, cosa que no pasó, pues les dieron una resolución ante la insistencia de las mujeres.

Bendito Dios ya quedó el papeleo, espero nunca volver a venir aquí, ni con asuntos de mi hermano, ni con otro familiar mío y espero que esta historia sirva para que puedan entregar todos los cuerpos que están en el Semefo, la verdad no es justo que las familias están sufriendo sólo porque ellos no pueden movilizarse (...) no es justo, hay familias que lloran, esto es real, esto no es una ficción, esto no es una película, esto real, casos de la vida real, de humanos como nosotros, ellos son seres humanos aunque ya estén muertos ”, refirió.