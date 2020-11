Entregan en Irapuato distintivos a empresas socialmente responsables de Guanajuato y Michoacán

Irapuato.- El Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato entregó el distintivo Empresa Socialmente Responsable a más de 120 empresas de los Estados de Guanajuato y Michoacán, durante su Segundo Foro Regional.

El Presidente del Consejo, Rafael Lamadrid Berrueta, destacó que desde hace 10 años trabajan en promover la responsabilidad social empresarial y reconoció el compromiso de las empresas que han decidido sumarse.

El hecho de que estemos aquí no es para obtener una estatuilla (...) es ir cumpliendo el objetivo que se planteó, ir buscando la meta, esto simplemente es reconocer su esfuerzo, que está en lo que hacemos en las empresas, en nuestra comunidad, con el medio ambiente”, refirió.

Refirió que al obtener este distintivo, las empresas pueden construir una mejor sociedad, construir la paz y lograr una mejor calidad de vida.

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, enfatizó que se viven tiempos difíciles por la pandemia del Covid-19 y por la política actual, sin embargo, aún hay oportunidades para continuar con el desarrollo y crecimiento.

Al empresario lo que le interesa es el desarrollo en conjunto con la sociedad, felicito a todos ustedes porque representan esa filosofía, que necesitamos en el estado, en México y a nivel mundial, hay muchas oportunidades, pero primero debemos cambiar la manera en que vemos la vida, los hábitos, como vamos llevando a las empresas”, puntualizó.

Durante el evento, se reconoció por segundo año consecutivo al Gobierno Municipal de Irapuato, por ser entidad promotora de Empresas Socialmente Responsables (ESR); Irapuato es el único municipio del estado en tener este reconocimiento.

Invita a empresas a apostar por educación de sus trabajadores

Esther Angélica Medina Rivero, directora del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), exhortó a las empresas a apoyar la educación de sus trabajadores, a fin de que tengan un mejor nivel de vida.

Destacó que es importante apostar por las personas que no han tenido acceso a la educación y no sólo adultos, sino también jóvenes, que no han tenido oportunidades por cuestiones de pobreza, desigualdad e incluso por crimen organizado, que vulneran a este sector de la sociedad.

Son situaciones que no me toca hablar a mi, pero en la pandemia, el 70% de las personas que fallecieron por Covid no tenían educación básica, la ignorancia también mata y por otro lado, también el tema del crimen organizado, todos estos jóvenes que escuchamos todos los días son personas que no tienen educación básica, entonces ¿Qué tenemos que hacer?, generar esas condiciones para que finalmente podamos incidir en su vida”, enfatizó.

Medina Rivero destacó que hay casos de éxito en empresas donde se han dado oportunidades educativas a sus trabajadores, que también sirvió para generar permanencia en las empresas.

Hoy hay mucho desempleo, tenemos que pedir que al menos el tema educativo en lo que se van acomodando las piezas y el estado mejora, y el país mejora, que la gente aproveche para tener su educación básica”, refirió.

Asimismo, enfatizó que las empresas no sólo pueden generar beneficios para sus empleados, sino también para los familiares de sus colaboradores, cuestión en la que INAEBA los puede apoyar con sus programas.

