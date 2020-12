Entregan equipamiento de seguridad por 92 mdp

Guanajuato.- En apoyo a la seguridad de municipios, el Gobierno del Estado entregó camionetas, motocicletas y radios con una inversión de 92 millones de pesos, que son parte del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal 2020.

La entrega se realizó en el marco de la IX sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que encabezó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El equipamiento fue el siguiente: 91 camionetas pick ups con radio móvil para 32 municipios con una inversión de $60.5 millones; 50 motocicletas habilitadas como patrullas para 20 municipios, inversión $10.4 millones; y 480 radios portátiles para 30 municipios con una inversión de $21.4 millones. El total son los $92 millones.

El fondo anual es de 200 millones y esta fue la primera ministración del año. Este recurso continuará, dijo, para dar oxígeno ante la eliminación de fondos federales.

La reunión fue privada y al término de la misma, en un mensaje transmitido por redes sociales, el Gobernador convocó a los alcaldes a cerrar filas por la paz.

Rodríguez Vallejo reportó que del Cártel Santa Rosa de Lima, además de las cabezas (El Marro y El Azul) han detenido a 960 integrantes. Y del otro grupo delictivo (Cártel Jalisco Nueva Generación) a 850 presuntos delincuentes.

Esta tarea no admite tregua, no podemos bajar la guardia, no podemos echar campanas al vuelo, aún no hemos ganado nada. Tenemos que seguir luchando desde la trinchera que nos toca, como equipo... No será rápido, no será fácil”, dijo.