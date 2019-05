Entregan tarjetas de apoyo Federal… pero no les depositan fondos

León.- Adultos mayores de 68 años se sienten engañados con el Programa de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, pues desde diciembre se registraron y hasta la fecha no les han depositado el apoyo.

A otros por lo menos les llegó la tarjeta “Para el Bienestar”, de Banco Azteca, la cual no tiene fondos.

A mí por lo menos ya me llegó la tarjeta, pero hay muchos compañeros que ni eso. Ya son cuatro meses del año y no hay fondos. Vas al banco y simplemente dicen que el Gobierno Federal no ha depositado. No hay a dónde quejarse”, señaló Ricardo Flores Estrada, adulto mayor.